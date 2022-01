Balón que tomaba, balón que encestaba. Récord que tenía a la vista, récord que rompia. Stephen Curry estaba encaminado a ganar el premio MVP de la NBA 2022 sin niguna discusión, pero en los últimos dos juegos de Golden State Warriors demostró que es humano con unos números que asustan.

¡Y no por los buenos! En la victoria de los Warriors sobre Miami Heat del lunes 3 de diciembre, Curry solo anotó 9 puntos para tener una actuación de un digito que no registraba desde abril de 2019. Además, ‘El Chef’, llegó a la peor racha de su carrera en cuanto a efectividad en tiros de campo durante 15 juegos.

Stephen Curry tenía la revancha rápido, pero las cosas siguieron sin mejorar y en la derrota de Golden State Warriors con Dallas Maverisk por 99 a 82 del miércoles 5 enero anotó 14 puntos y tan solo un triple en 9 intentos. ¿Qué le pasa al ‘Chef’?

“Contra Mavericks todos se sintieron bien. En el último juego sentí que todos los tiros no tenían ninguna posibilidad desde el salto. Esta noche (miércoles) fue diferente. Todos se sintieron bien. Solo uno de ellos entra e incluso dentro del arco, fue duro. Así que tengo que seguir con el programa y vivir fuera de la línea y no perder la confianza”, afirmó Stephen Curry sobre su mala actuación contra Luka Doncic y compañía.

Los números de Stephen Curry que asustan a Golden State Warriors en la NBA

En los dos últimos juegos de Stephen Curry antes del partido contra New Orleans Pelicans del jueves 6 de enero, ‘El Chef’ no jugó por lesión, anotó 23 puntos, tuvo 8 tiros en 41 intentos y encestó 2 triples de 19 lanzados. Unos números que asustan a Golden State Warriors y a LeBron James, quien no dudaría en asustarse por el nivel diferente que le conoce a Steph.