La temporada 2021-22 de la National Basketball Association (NBA) no ha ido como le hubiese gustado a Los Angeles Lakers, pero eso no es motivo para bajar los brazos, y uno que no se rinde fácil es Russell Westbrook, el jugador más criticado del equipo.

Finalmente, la franquicia pudo salir de una racha de cuatro derrotas consecutivas cuando vencieron en un partidazo a Golden State Warriors. LeBron James fue la gran figura al terminar con 56 puntos y 10 rebotes. Westbrook, sin embargo, fue silenciosamente una parte clave de las acciones.

El base terminó con 20 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias, pero sin errores groseros y jugando inteligentemente. Esto le valió para ganarse un halago de Magic Johnson, leyenda absoluta de los angelinos, tras unos dolorosos comentarios del propio Johnson previo al duelo.

El exbase de la NBA y actual miembro del Salón de la Fama habló con ESPN antes de la partida. Allí declaró que si los Lakers no entraban a Playoffs, algo muy posible dado que están en puestos de Play-In, el intercambio por Westbrook sería el peor de la historia de la franquicia.

Magic Johnson halaga a Westbrook

Sin embargo, tras la victoria, le dio méritos a The Brodie y también explicó qué debe hacer de ahora en más. "¡Estoy tan orgulloso de Russell Westbrook! Fue una gran razón por la que @Lakers venció a los Warriors, anotando 20 puntos esta noche. ¡Así es como los Lakers necesitan que juegue noche tras noche! Fue duro, agresivo y tomó buenas decisiones en la cancha", escribió en Twitter.