Una de las grandes diferencias entre Michael Jordan y LeBron James es que MJ no cambió de equipo y se unió a súper estrellas para ganar su primer campeonato en la NBA. Eran otros tiempos, pero la premisa estaba más que clara como el mismo Earvin Magic Johnson lo reveló. ¿‘Air’ pensó en dejar a Chicago Bulls y firmar con Los Angeles Lakers?

Magic Johnson llegó a dominar la NBA desde la temporada 1979-80. El impacto fue inmediato. Junto a Kareem Abdul-Jabbar conformaron un equipo de los Lakers que ganó cinco campeonatos en ocho años. Justo cuando el base pensaba que podía ir por un título más apareció Jordan y los famosos Bulls de los 90’s para vencerlos en las Finales NBA de 1991 y asumir el mando del mejor baloncesto del mundo.

Los primeros años para Michael Jordan en Chicago Bulls no fueron nada fácil y tras tres duras derrotas contra Detroit Pistons en las semifinales de la Conferencia Este de 1988 y en las Finales de Conferencia de 1989 y 1990, MJ tuvo que esperar siete años para ganar el primer título de la NBA.

Stephen Jackson, exjugador de la NBA, le preguntó a Magic Johnson si él y Jordan llegaron a pensar en jugar juntos, ya sea en Los Angeles Lakers o Chicago Bulls. La respuesta de la leyenda fue clara y contundente. Los súper equipos con estrellas no eran de la preferencia ni de MJ, ni de Earvin.

Magic Johnson reveló si Michael Jordan pensó en jugar con Los Angeles Lakers

"No, no, sabes qué, yo no era un tipo así. Nunca quise jugar con nadie más que con mis amigos. Era bueno. Siempre he sido un tipo donde sea que termine, con eso es lo que juego. Incluso juegos amistosos. Nunca traté de conseguir todos los tipos de nombre. Traté de conseguir tipos que quisieran jugar. Me gustaba eso de los subestimados de todos modos. Vamos, vamos a vencer a estos tipos aquí. Siempre fue mi forma de pensar y me alegro. Pero diría esto, eso es lo que hace que los deportes sean especiales. No, todos se unen entre sí. Ve y haz que suceda”, respondió Magic Johnson cuando le preguntaron en el programa All The Smoke (Todo El Humo) si Michael Jordan y él pensaron en jugar juntos.