Dillon Brooks fue expulsado en el Juego 3 Memphis Grizzlies vs. Los Angeles Lakers y ya se conoció la decisión que tomó la NBA. ¡Malas noticias para LeBron James!

La serie Los Angeles Lakers vs. Memphis Grizzlies disputó el primer partido en el estadio Crypto.com Arena en un ambiente de tensión por las declaraciones de Dillon Brooks contra LeBron James. Y las revoluciones no bajaron, hubo un expulsado y este duelo sigue encendido en los NBA Playoffs 2023.

Los Girzzlies se llevaron el segundo juego de la serie frente a Lakers y en la atención a los medios de comunicación Brooks se despachó contra LeBron: “Él es viejo. Empujo osos. No respeto a nadie hasta que viene y me da (anota) 40”. La respuesta de James sería sutil, pero contundente.

En el calentamiento del Juego 3 Los Angeles Lakers vs. Memphis Grizzlies, LeBron James se paró delante de Dillon Brooks y tuvieron una inusual conversación. Luego llegó la hora de que se vieran la cara en la cancha y la historia no terminó bien para el compañero de Ja Morant.

Transcurría el tercer cuarto de la victoria de los Lakers contra Grizzlies por 111 a 101 puntos cuando Brooks intentó marcar a LeBron en cancha completa, pero terminó dándole un golpe que los árbitros consideraron como falta flagrante 2. Dillon fue expulsado y hasta el mismo Morant creía que iba a ser suspendido para el cuarto partido de la serie de Playoffs.

La decisión de la NBA con Brooks tras la expulsión por golpear a LeBron

Según informó Adrian Wojnarowski, de ESPN, “la NBA ha revisado la falta flagrante de 2 de Dillon Brooks sobre LeBron James y no habrá penalización adicional”. Esto quiere decir que la liga decidió no suspender al jugador de Memphis Grizzlies para el Juego 4 contra Los Angeles Lakers del lunes 24 de abril de 2023 a las 22:00 ET.