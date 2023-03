Golden State Warriors se enfrentará a Los Angeles Lakers en la NBA 2023 y Steve Kerr respondió si Stephen Curry estará disponible para partido que no contará con LeBron James.

¿Algo más les puede pasar a LeBron James y Los Angeles Lakers? En el día que se confirmó la gravedad de la lesión del ‘Rey’ en la temporada NBA 2022-23, Steve Kerr se animó a responder si Stephen Curry estará disponible para el próximo partido entre Golden State Warriors y el equipo que no contará con Bron.

Dos realidades diferentes en el mejor baloncesto del mundo. Mientras que los Warriors lograron superar la marca de .500 (mismo número de victorias y derrotas) para pelear en los puestos de clasificación directa a los Playoffs, Lakers lucha por acercarse a las posiciones (del 7 al 10) para aspirar al Torneo Play-In.

Hasta el partido que los enfrentará en el estadio el Crypto.com Arena el domingo 5 de marzo a las 15:30 ET, Golden State Warriors y Los Angeles Lakers se enfrentaron en tres ocasiones con un saldo de dos victorias y una derrota a favor del equipo de LeBron James, Anthony Davis y compañía. ¿Llegará la revancha para Stephen Curry?

LeBron estará por fuera de las canchas al menos tres semanas en la temporada NBA 2022-23 por una lesión en el tendón del pie derecho y quedó descartado para el partido contra Warriors. En contra posición, el regreso de Curry a las duelas está cada vez más cerca tras perderse los últimos 11 juegos de Golden State. ¡Tiemblan los Lakers!

Kerr responde si Curry estará disponible para el juego Warriors vs. Lakers

Stephen Curry tuvo otra práctica de baloncesto el 2 de marzo de 2023 y cuando le preguntaron a Steve Kerr si era posible que ‘El Chef’ estuviera disponible para el partido del domingo 5 contra Los Angeles Lakers llegaron las malas noticias para LeBron James y compañía. “Supongo que sí. No jugará mañana (3 de marzo contra New Orleans Pelicans a las 22:00 ET), pero será reevaluado probablemente en los próximos días”, afirmó el entrenador de Golden State Warriors en conferencia de prensa.