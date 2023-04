Un nuevo protagonista llegó al interminable y apasionante debate por saber quién es el GOAT de la NBA entre LeBron James y Michael Jordan. El valor agregado de esta opinión es que hizo entender que su elección es oficial para acabar con la discusión del mejor jugador de todos los tiempos.

Las posturas de LeBron y Jordan sobre considerarse como el GOAT de la NBA son totalmente opuestas. MJ ha dicho en más de una ocasión que no se considera el mejor de todos los tiempos porque no pudo jugar contra referentes de otras épocas como Bill Russell o Wilt Chamberlain.

¿Y qué piensa LeBron James al respecto? Luego de convertirse de manera oficial en el máximo anotador en la historia de la NBA al superar los 38.387 puntos de Kareem Abdul-Jabbar, ‘El Rey’ le dijo al canal TNT que “siempre voy a sentir que soy el que mejor jugó este juego”.

Gilbert Arenas debutó con Golden State Warriors en la NBA y luego de jugar por doce temporadas se retiró con tres selecciones All-Star, el premio al Jugador Más Mejorado de la temporada 2002-03 y estuvo tres veces en los equipos All-NBA. El exjugador de los Dubs dictó setencia entre Michael Jordan y LeBron James.

Malas noticias para Jordan: Exjugador de Warriors explicó por qué LeBron es el GOAT

“Cuando dices que no es mejor anotador que Jordan, pero es el primero. Si Jordan fuera el anotador primero y LeBron el pasador primero y el pasador primero tiene más puntos que el anotador primero. Déjalo pasar. LeBron no es un anotador natural. Eso es lo que lo empeora. La mente que no anota está liderando las estadísticas más egoístas. Si Jordan tuviera el récord de anotaciones de Kareem, si Jordan tuviera el récord de asistencias de John Stockton, si Jordan tuviera los anillos de Bill Russell, lo entiendo. Pero Jordan no es el número 1 en ninguna de las categorías”, le dijo Gilbert Arenas a la cadena de televisión Fubo Sports (Deportes).