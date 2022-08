Luego de dos temporadas consecutivas fallando estrepitosamente en alcanzar las Finales de la National Basketball Association (NBA), la paciencia de los aficionados de Los Angeles Lakers se agota, al igual que el tiempo de LeBron James.

Por eso el equipo intenta reforzarse desesperadamente, y aunque ya hubo nuevas firmas, el objetivo parece ser traer un nombre importante y deshacerse de Russell Westbrook, que no funcionó en su primer año con LeBron y Anthony Davis.

Se vaya o no Westbrook finalmente, algo incierto todavía, puede que una incorporación sea desde adentro de la franquicia. Un jugador que firmaron el verano pasado y todavía no pudo debutar en el equipo ha tenido noticias no tan alentadoras en su recuperación.

Kendrick Nunn firmó en Lakers tras irse de Miami Heat, y antes de poder jugar en la temporada regular, tuvo un golpe en la rodilla que lo dejó fuera directamente todo el año. Ahora, con una larga recuperación, aún no ha sido habilitado para competir en cinco vs. cinco, de acuerdo a Jovan Buha, de The Athletic.

Los Lakers esperan a Kendrick Nunn

"Nunn habló recientemente con Spectrum SportsNet sobre su salud y dijo que se siente al 100%. Ha estado entrenando con los jóvenes de Lakers - Reaves, Johnson, Wenyen Gabriel, Talen Horton-Tucker, and Mason Jones - durante los trabajos de lunes a jueves. No ha vuelto a jugar cinco vs. cinco todavía, que es el siguiente gran paso. Parece que debería estar listo para el comienzo de los entrenamientos, pero la recuperación no es siempre linear", escribió.