San Antonio Spurs le quitó un récord en la NBA a los famosos Chicago Bulls de Michael Jordan y Emanuel Manu Ginóbili no dudó en presumirlo en Twitter.

Cuando parecía que los récords impuestos por los famosos Chicago Bulls de Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman, iban a ser imposibles de romper, el marketing, la estrategia y una nueva cara en la NBA como lo es Stephen Curry hicieron posible que el equipo que consagró a Emanuel Manu Ginóbili rompa un récord que no se veía hace 25 años.

¡Y cómo no presumirlo! Hasta la temporada NBA 2022-23, el Top-5 de los juegos con mayor cantidad de asistentes en temporada regular iniciaba en la quinta posición con el duelo Atlanta Hawks vs. Detroit Pistons de 1998 con 47.692 asistentes. En el cuarto lugar estaba Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves de 1990 con 49.551 aficionados, mientras que Philadelphia 76ers contra Detroit Pistons de 1987 ocupaba el tercer puesto con 52.745 asistentes.

El segundo juego con mayor asistencia en temporada regular en la historia de la NBA era Boston Celtics vs. Detroit Pistons de 1988 con 61.983 fanáticos. Michael Jordan y Chicago Bulls estaban en la cima de esta marca al registrar 62.046 asistentes al juego contra Altanta Hawks del 27 de marzo de 1998, pero... ¡Apareció el equipo de Manu Ginóbili!

Antes de ser inducido al Salón de la Fama de Básquetbol Naismith Memorial en 2022, Ginóbili jugó por 16 temporadas en la NBA, todas fueron con San Antonio Spurs, y ganó cuatro anillos de campeón. Así que, por qué no sentirse orgulloso y presumir el récord que su equipo le quitó a nadie más y nadie menos que a los Bulls de Jordan.

Ginóbili presumió el récord que su equipo de la NBA le quitó a Jordan

“Spurs romperá el récord de asistencia de todos los tiempos de la temporada regular de la NBA mañana (13 de enero de 2023) contra los Warriors. ¡Tan emocionante! Encantado de presenciarlo (…) ¡El Alamodome está listo para esta noche! ¡Va a ser divertido!”, publicó Emanuel Manu Ginóbili para presumir que San Antonio Spurs vs. Golden State Warriors del 13 de enero de 2023 pasó a ser el juego con más asistencia (63.592 asistentes) en temporada regular en la historia de la NBA.