Los Angeles Lakers puso contra las cuerdas al actual campeón de la NBA. Una derrota más que sufra Golden State Warriors y le dirá adiós a los Playoffs 2023. Aunque Stephen Curry y compañía tienen a la historia en su contra, Shaquille O’Neal le envió un mensaje a LeBron James al responder si los Dubs aún tienen posibilidades de ganar en 7 juegos.

Warriors perdió contra Lakers 101 a 104 puntos el Juego 4 por una de las dos semifinales de la Conferencia Oeste y en vísperas al quinto partido del miércoles 10 de mayo a las 22:00 ET, una leyenda de la talla de O’Neal respaldó la remontada que tiene que liderar Curry.

Si apelamos a la historia, Golden State Warriors quedaría eliminado en los NBA Playoffs 2023, ya que los equipos, como pasa con Los Angeles Lakers, que lideran una serie 3 a 1 tiene un porcentaje de victoria del 95.3%. Sin embargo, no se trata de eliminar a cualquier equipo, están hablando de los actuales campeones y Shaquille O’Neal lo dejó en claro.

Shaquille O’Neal respondió si Warriors le ganará a Lakers en 7 juegos de Playoffs

En el programa Inside (Adentro) de la NBA en TNT del 8 de mayo de 2023, Charles Barkley liquidó a Golden State Warriors al darlos como eliminados por ir perdiendo 1 – 3 contra a Los Angeles Lakers, pero Shaquille O’Neal no dudó en responderle con un contundente mensaje para LeBron James.

“Estás en contra de los campeones. No puedes descartar a los campeones. Steph Curry, el mejor tirador del juego, perdió los últimos dos tiros, no crees que va a estar enojado y él es un perro, cuando a los perros los haces enojar están listos para jugar el siguiente partido. Ellos probablemente dirían: ‘Sabes, recuerdan cuando íbamos 3 – 1 y vinieron de regreso. Es nuestra oportunidad para regresárselo a LeBron’. Ellos todavía tienen la oportunidad, van a ir a casa y van a jugar mejor y los Lakers, a pesar de estar 3 – 1, han tenido altibajos y hemos hablado de lo grandioso que tiene que ser AD (Anthony Davis). Solo tuvo cuatro puntos en la segunda mitad. De no ser por Loonie Walker IV, probablemente estuvieran empatados. Quieren descartar a los campeones, ellos no se van a rendir y así estén abajo 3 – 1 no están preocupados”, dijo O’Neal en el programa Inside (Adentro) de la NBA en TNT.