En sus 15 temporadas jugando en la National Basketball Association (NBA), no hubo prácticamente una estrella que fuera capaz de superar dentro de la duela a Michael Jordan, en su mejor época con Chicago Bulls.

Desde su debut absoluto en 1984, hasta su retiro definitivo, en el 2003, Su Majestad fue capaz de vencer a leyendas de la talla de Earvin Magic Johnson, Larry Bird e Isiah Thomas, que dominaron la década del 80 y principios de los 90, además de otros como Hakeem Olajuwon, Karl Malone, Charles Barkley y Shaquille O'Neal, entre los más destacados.

Pero si les contamos que hubo sólo un jugador al que Jordan no logró derrotar en toda su trayectoria en la NBA, podrán decirnos que es una broma, pero no es así, de hecho, el propio MJ lo reveló en su libro For the Love Of The Game (Por el Amor al Juego).

El único rival al que Jordan no pudo derrotar en la NBA



En uno de sus párrafos, el seis veces campeón con los Bulls confesó que "cuando llegué a la liga no estaba tan enamorado de Magic Johnson y Larry Bird como lo estaba de Julius Erving", y agrega que "cuando era niño, mi primer apodo fue 'Magic', pero el único jugador que realmente conocía era el Dr. J".

"Tuve un par de buenos juegos contra los 76ers durante mi primera temporada; pero no pude hacer nada cuando me emparejaron con Julius porque tenía mucha admiración por él. Estaba feliz de estar en el mismo piso", reconoció Jordan por su ídolo en la NBA.