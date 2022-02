El pivot dominicano reconoció en redes sociales que Su Majestad no tuvo con él palabras elogiosas durante su breve encuentro el pasado fin de semana.

No caben dudas que el momento más destacado que tuvo el Juego de las Estrellas 2022 de la National Basketball Association (NBA) fue la presencia de Michael Jordan en la ceremonia de tributo a los 75 mejores jugadores de todos los tiempos, además de todo lo que hizo durante ese instante en Cleveland.

Además de compartir con figuras del pasado como Magic Johnson, Patrick Ewing o su ex compañero en Chicago Bulls, Dennis Rodman, Su Majestad tuvo un encuentro emotivo con LeBron James, además de un cariñoso abrazo con el esloveno Luka Doncic. Hasta ahí todo bien.

Sin embargo, hubo un instante que para muchos pasó desapercibido, pero que no dejó de llamar la atención, y es que cuando Jordan se encontró con el astro de Dallas Mavericks, en la misma instancia se encaró con el dominicano Karl Anthony Towns, y no de la mejor manera.

El nuevo "enemigo" de Michael Jordan: Karl Anthony Towns



El propio pivot de Minnesota Timberwolves comentó en su espacio en la plataforma Twitch que le llamó la atención la actitud competitiva que mostró MJ durante su estancia en Cleveland, algo que le hizo reir, pero lo que vino después le sacó más de una carcajada.

"Antes de que esto ocurrierá (el video saludando a Doncic) todo fue súper competitivo (con Jordan). Michael le dijo a Magic 'vamos a jugar, tú y yo ahora mismo' y yo solo pude decir ‘vaya, Michael se levantó escogiendo la violencia’; MJ me miró y me dijo ‘recuerdo lo que le hiciste a mi equipo. Vi lo que le hiciste a mi equipo, ¡Jódete!’ y yo solo pude decir ‘¡SÍÍÍÍÍ, me encanta esa energía!, por eso pudieron verme en el video gritando eso", recordó Towns.