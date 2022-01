La temporada 2021-22 de la National Basketball Association (NBA) no ha ido como Los Angeles Lakers esperaba, y menos después de la agencia libre que tuvieron. Sin embargo, hay un jugador en el que LeBron James y compañía confiaron que ha superado las expectativas.

Entre varias de las firmas, una de las pocas que realmente se puede apreciar por su nivel es la el escolta Malik Monk. El joven fue agente libre con apenas 23 años y los Lakers pusieron sus fichas en él cuando nadie más lo quería y vaya si ha valido la pena.

El dinámico jugador de buen tiro de tres puntos y mucha capacidad atlética ha anotado al menos 15 puntos en los últimos cinco partidos y se ganó un puesto en la alineación titular. En ese tiempo, ha logrado superar la barrera de los 20 puntos tres veces.

Malik Monk descartado por Jordan y bendecido por LeBron

Monk firmó con Lakers por un año y $1.7 millones de dólares. Había sido seleccionado en el Draft de 2017 por Charlotte Hornets, pero el equipo de Michael Jordan decidió no ofrecerle una extensión de contrato. Además, revela el propio jugador que nadie lo quería.

"Fue una locura para mí porque... nunca se ve tantos picks de lotería que sean agentes libres. Me pegó fuerte cuando nadie realmente me quería salvo los Lakers, por lo que lo use de energía y espere a poder jugar para probar que pertenezco por un largo tiempo y eso es lo que estoy haciendo ahora", dijo Monk