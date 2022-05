Sin duda alguna, una de las personalidades más conocidas y queridas en los Estados Unidos y en todo el mundo es Michael Jordan. La leyenda que logró su fama en la National Basketball Association (NBA) por lo hecho con Chicago Bulls, hoy es una celebridad del máximo nivel.

Por eso, la mayoría de los actores seguramente querrán interpretarlo de darse la oportunidad. Con el documental de The Last Dance ya hecho, es cuestión de tiempo hasta que se realice una película biográfica sobre la vida del basquetbolista.

Uno de los actores más conocidos de Hollywood tenía las expectativas de poder interpretar al astro de la NBA, pero ese entusiasmo fue frenado en seco por el propio Jordan, que le negó la posibilidad, al menos por el momento...

El actor que quería interpretar a Michael Jordan

En un episodio de Sneaker Shopping de Complex, el actor inglés Idris Elba reveló que pidió actuar de MJ, pero la leyenda le negó la solicitud. "Hasta incluso le dije una vez, 'Quiero interpretarte'. Él estuvo como, 'Hm, no estoy listo todavía', eso dijo, 'No estoy listo todavía'... Yo iba en serio", dijo Elba.

El reconocido actor explicó qué versión de Jordan le gustaría hacer. "En mi cabeza, no sería el Jordan basquetbolista, sería el hombre de negocios. Es un hombre astuto, muy inteligente. Su trabajo como filántropo no se habla, pero la gente no entiende su trabajo. Le importa; hace mucho trabajo. Ahí es donde apuntaría. Quiero hacer de Jordan, hacer eso. Pero él me dijo, 'No estoy listo para esa historia aún'", explicó.