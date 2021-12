Se pueden contar con los dedos de una mano los jugadores que llegarían a ser más competitivos que Michael Jordan en la historia de la NBA y, aún en el retiro, ‘Air’ demostró que ni de US$10 millones pueden más que el orgullo propio.

Jordan volvió del segundo retiro de Chicago Bulls para la temporada 2001-02 y firmó con Washington Wizards con la promesa que una vez se retirara como jugador seguiría en el equipo como presidente de operaciones. Esto no pasó y…

A Michael Jordan no le toques el orgullo porque te lo hace pagar y así como pasaba en las duelas de la NBA, si algo no le gustaba respondia con una muestra de talento y competitividad única. En esta ocasión, a los directivos de los Wizards les dio una lección de humildad al no cumplir con lo pactado.

Gilbert Arenas, exjugador de la NBA que jugó en los Wizards por siete temporadas, reveló la imperdible historia que Abe Pollin, propietario del equipo de Washington, le contó sobre el momento en el cual Michael Jordan rechazó un cheque de $10 millones de dólares.

Michael Jordan rechazó un cheque de US$10 millones por orgullo

“Le escribí a MJ un cheque por $10 millones y gracias por sus servicios. MJ tiró ese cheque y dijo: ‘Vete a la mierda’”, fueron las palabras que Abe Pollin le contó a Gilbert Arenas sobre la situación en la cual Michael Jordan demostró que el dinero no lo puede comprar todo en la vida.