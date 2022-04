Michael Jordan lo ha hecho prácticamente todo a lo largo de su vida. Desde su paso por la National Basketball Association (NBA), donde se convirtió en el más grande jugador de la historia, ha conseguido éxito tanto en lo deportivo, con Chicago Bulls, como en lo económico.

Su multimillonario contrato con la marca deportiva Nike, con la que tiene su exitosa franquicia Jordan Brand, le ha permitido tener ganancias por más de $5 mil millones de dólares; a todo esto, hay que sumar el éxito que tuvo en el cine, con Space Jam y en streaming, con The Last Dance.

Pero toda esta exitosa carrera de Jordan tuvo un principio, y aquel comienzo será la base de una nueva película de Hollywood, la cual tendrá como productores ejecutivos a los actores Matt Damon y Ben Affleck, ganadores del Óscar por En Busca del Destino.

Se viene película sobre Michael Jordan



Según dio a conocer el Hollywood Reporter, la cinta hará referencia al cofundador de Nike, Phil Knight, y al ex ejecutivo Sonny Vaccaro, específicamente en los esfuerzos que realizaron para firmar a Su Majestad en 1984, luego de haber sido tercera selección en el Draft y cerca de su debut en la competición.

El propio Jordan reconoció en 2004, a 20 años de su debut en la NBA, sobre este contrato con la marca deportiva que "aunque nunca me imaginé usando el calzado (Nike), la creatividad que me brindó y la educación de lo que se trata, lo que uso en mis pies y cómo mejora mi capacidad atlética, me hizo feliz, estoy feliz con la elección".