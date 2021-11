El debate por conocer quién es el GOAT de la NBA pasó a ser una cuestión de vida o muerte. Ante semejantes circunstancias, nadie mejor que una leyenda de Los Angeles Lakers para escoger el jugador más destacado de todos los tiempos entre Michael Jordan y LeBron James, pero…

¡Un momento! James Worthy, quien jugó 12 temporadas en la NBA (todas en Lakers) y ganó tres títulos (1985, 1987 y 1988), se salió de los esquemas al suponer que tenía un arma apuntándole en la cabeza para escoger al GOAT. Jordan y LeBron, descartados…

¿Y entonces a quién escogió Worthy? James, actual miembro del Salón de la Fama NBA, se decantó por una leyenda de Los Angeles Lakers que ganó seis campeonatos, es el máximo anotar en la historia de la liga, tuvo 19 selecciones All-Star y en seis oportunidades fue MVP.

Con un promedio por juego que llegó al doble-doble de 24.6 puntos, 11.2 rebotes y un descomunal porcentaje en tiros de campo del 55.9%, esta leyenda de Los Angeles Lakers que escogió James Worthy tiene todos los argumentos para pelearle el GOAT a Michael Jordan y LeBron James.

James Worthy, leyenda de Lakers, eligió al GOAT si le pusieran un arma en la cabeza

“No me gusta cuando la gente me pregunta quién es el GOAT, pero si alguien me pone un arma en la cabeza y tengo que elegir, es Kareem Abdul-Jabbar”, concluyó James Worthy, exjugador de Los Angeles Lakers.