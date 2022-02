El deporte, y más específicamente el baloncesto, están de fiesta, ya que este 17 de febrero celebramos los 59 años de vida de uno de los mejores atletas de todos los tiempos como Michael Jeffrey Jordan, instancia ideal para repasar frases con la que algunas leyendas de la National Basketball Association (NBA) describen el legado que dejó en 19 años de carrera.

Aunque para algunos, no fueron palabras de buena crianza, como su ex compañero Scottie Pippen, quien reconoció que "nunca salí con él. Nunca tuve su número de teléfono. No hubo ningún vínculo ni relación durante mis casi primeros dos años en los Bulls, él estaba en otro nivel".

Pero hay otros que lo tienen en un nivel más alto, como Dennis Rodman, compañero de Jordan en el tricampeonato de 1996 a 1998, quien aseguró que "si jugase en esta época, anotaría 50 puntos por partido. En realidad no sé cómo la gente se atreve a debatir quién es el más grande de todos los tiempos".

LeBron, Kobe y leyendas se rinden ante Michael Jordan



Otros que elogian a MJ fueron sus compañeros en aquel Dream Team de Estados Unidos, ya que mientras Larry Bird afirmó que "es el jugador más increíble del mundo (...) Dios se disfrazó de jugador de baloncesto"; Magic Johnson recordó que "tras un entrenamiento en 1992, Larry y yo estábamos hablando. Entonces, Michael nos interrumpe y dice: 'hay un nuevo jefe en la ciudad'. Cuando se fue, Larry y yo nos miramos y nos dijimos entre risas: lo es... no está mintiendo".

Hay más. LeBron James comentó que "cuando conocí a 'MJ' yo tenía solo 16 años. Fue como conocer a Dios por primera vez"; pero su mejor "alumno" fue Kobe Bryant, quien confesó que "se convirtió en mentor para mí. Me aconsejó detalles, estrategias y ejercicios. No creo que la gente realmente entienda el impacto que Jordan tuvo en mí como jugador y líder".

Quien fuera su entrenador, Phil Jackson, aseveró que "fue quizás el atleta más famoso del mundo por una década. Lo que aportó al juego del baloncesto y a la NBA jamás podrá ser superado"; en tanto, el ex Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, indicó que "Jordan es el Jordan de la grandeza. Es la definición de alguien tan bueno en lo que hace, que todo el mundo lo reconoce. Eso es muy raro de encontrar".