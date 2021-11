Al comienzo de la temporada, la National Basketball Association (NBA) cumplía 75 años, y por su aniversario, sacó una lista con los mejores 75 jugadores de su historia, lo cual desató la polémica y muchos comenzaron a dar sus opiniones, como por ejemplo Andre Iguodala, de Golden State Warriors.

El compañero de Stephen Curry que ganó el MVP de las Finales de 2015 por su gran marca a LeBron James, se pronunció en Twitter para no solo reclamar que Kyrie Irving pertenecía el top 75, sino que incluso al top 20 de la historia. "¿Así que ustedes dicen que @KyrieIrving no es top 75? Estoy de acuerdo... es top 20 por lo menos...", escribió el alero.

Para colmo, luego de una afirmación tan audaz como esa, Iggy estuvo en una entrevista con el periodista Sam Amick de The Athletic, y allí defendió su opinión e incluso se animó a achicar aún más la lista a la que pertenece el jugador de Brooklyn Nets.

El top 4 de bases de la historia de la NBA de Andre Iguodala

"Magic (Johnson), Steph (Curry), Isiah (Thomas). Ellos son los únicos tipos que voy a permitir que menciones que son mejores que Kyrie. CP (Chris Paul) no me enojaría, pero yo me quedo con Kyrie", declaró el jugador de 37 años.

La imagen de Uncle Drew ha decaído por sus problemas y opiniones fuera de la cancha, sin embargo, nadie niega su talento. Iguodala lo enfrentó en tres finales consecutivas de 2015 a 2017, por lo que sabe perfectamente de lo que es capaz el talentoso nacido en Australia.