La temporada de la National Basketball Association (NBA) 2021–22 comenzó un tanto mal para Portland Trail Blazers. Entre los rumores del descontento de Damian Lillard con la franquicia y una posible salida vía trade, más el bajo rendimiento del equipo (récord de 4-5), el ambiente no es para nada amigable.

Aunque la relación entre los jugadores es fuerte, es imposible hacerle oídos sordos a lo que se dice desde afuera, y eso puede que esté afectando. Además, desde la cuenta de @TirolibreNBA hicieron una observación muy curiosa que tiene que ver con el rendimiento del base estrella esta temporada.

Resulta que Dame se casó con su compañera de toda la vida Kay’la Hanson en septiembre, con sus aceptables Juegos Olímpicos en el pasado y con la temporada NBA como única competencia futura. Parece que desde que se ganó el primer anillo de su vida (no, no el que otorgan en las Finales), el baloncesto no ha sido un aspecto en el cual ha prosperado.

Damian Lillard antes y después de casarse

En cuanto a la liga se refiere, previo a su casamiento jugó en ocho temporadas, con 682 partidos y un promedio de 24.7 puntos, 6.6 asistencias, 44% en tiros de campo y 38% en el apartado de triples, su gran especialidad a lo largo de su carrera.

Pero en la campaña actual, luego de comprometerse de por vida con su prometida, lleva nueve encuentros con promedios de 17.8 puntos, 8.8 asistencias, 34% en tiros de campo y un pésimo 22% detrás de la línea de tres. Posiblemente, una desafortunada casualidad. De todas maneras preocupa, ya que jamás había tenido un comienzo tan malo desde que fue seleccionado con el sexto pick del Draft de 2012.

