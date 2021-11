La rivalidad de los árbitros con los jugadores es real. El último caso en probar esto, fue el de Russell Westbrook y su encontronazo con uno de los referíes en la victoria de Los Angeles Lakers, sin LeBron James, ante Charlotte Hornets, en una secuencia muy bizarra.

Todo esto es producto de, entre otras cosas, el cambio de reglas de la NBA que ya no cobran infracciones cuando el jugador ofensivo inicia el contacto de manera antinatural. El primero en tener un fuerte cruce fue Trae Young, cuando el árbitro Kevin Scott hizo lo que parecía una burla hacia el jugador simulando un lloriqueo.

La jugada en cuestión fue que el base angelino intercambió palabras con uno de los jueces y en una rara secuencia, los Lakers recibieron tres faltas técnicas, siendo Carmelo Anthony y el entrenador Frank Vogel los otros dos involucrados. LaMelo Ball terminó lanzando cinco tiros libres consecutivos debido a toda la situación.

Russell Westbrook vs. los árbitros

Tras el juego, Russ aclaró lo sucedido. "Me pitaron una técnica y luego el referí estaba probablemente enojado. No sé por qué pero me gritó. Le dije que no me grite. No soy tu hijo. Tengo mis propios hijos. No me hables como si fuese tu niño. Así que me dieron la falta; no tengo problema con eso, pero al menos entienden eso... Somos hombres adultos y si te hablamos con respeto, el resto debería hacer lo mismo".

Y esto expresó Vogel sobre el incidente. "Hizo sonar el silbato por alguna razón y el otro referí cobró demora de juego. No sé por qué cobraron eso, que era un tiro libre y luego dos técnicas rápidas como resultado. Cinco puntos cuando tenían una gran ventaja en el partido era difícil de superar, pero mucho crédito a nuestros jugadores por resolverlo y sacar la victoria".