Es oficialmente la novela más larga del año. Ben Simmons sigue con su certeza de que no quiere jugar ni un minuto más con la camiseta de Philadelphia 76ers, y la franquicia busca un equipo en la NBA que quiera obtenerlo, pero no se lo va a entregar en bandeja de plata, quiere un jugador de calibre para seguir siendo contendiente a cambio.

Desde que comenzó el conflicto en el verano, luego de perder en Playoffs ante Atlanta Hawks, el tema tuvo muchos giros, idas y vueltas, pero finalmente una cosa es segura, y es que el base no ha jugado en lo que va de la temporada, y si no lo traspasan, es muy posible que no participe de la campaña en lo absoluto.

De esa manera, el equipo que estaría interesado es Detroit Pistons, una franquicia en reconstrucción, que tiene al primer pick del último Draft en Cade Cunningham, y estaría dispuesto a juntarlo con el australiano a cambio de... Jerami Grant.

¿Ben Simmons a Detroit Pistons?

Ese no sería el único valor que recibirían, además del ala-pívot, el mejor jugador de los Pistons hoy en día, los Sixers quieren un jugador joven, otro ala-pívot o alero, y un pick de Draft. Sadiqq Bey, de segundo año, y Kelly Olynyk, fueron discutidos como parte del acuerdo.

Las charlas alrededor de Grant han estado por meses ya, según informó Keith Pompey. Philly seleccionó a Jerami en 2014 y ahora podría estar de vuelta en la ciudad del amor fraternal para ayudarlos a recapturar el anillo de campeón de la NBA.