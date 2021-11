La National Basketball Association (NBA) tiene una regla que indica que los jugadores deben participar de manera obligatoria de las entrevistas post partido. Cuando tu equipo pierde, eso puede ser algo un tanto tortuoso, y eso le pasó a Russell Westbrook.

Si hay algo por lo que es conocido el base de Los Angeles Lakers, es por no ser el más gentil con los periodistas en las entrevistas. Si está de mal humor o no le gusta la pregunta que le hacen, no lo va a ocultar, no tiene pelos en la lengua.

Claro que eso a LeBron James o Anthony Davis poco les importa, siempre y cuando juegue y rinda adentro del campo, pero a algunos reporteros les molesta, y uno de ellos decidió desquitarse en las redes sociales tras la conferencia de prensa en la que participó Russ tras la dura derrota por 107 a 83 ante Minnesota Timberwolves.

Ryan Ward ataca a Russell Westbrook

Esto escribió Ward, que cubre a Lakers para LakersNation: "Llámame loco, pero creo que es un poco irrespetuoso mirar a tu celular durante toda la entrevista postpartido, especialmente luego de perder por gran diferencia. Solo yo, supongo. Modales. Qué concepto".

Como dice el reportero, Russ respondió todas las preguntas mirando su celular. Muchos le mencionaron a Ward que era el cumpleaños del jugador y que lo deje pasar, sin embargo, este manifestó que pasaba siempre, solamente que esta vez fue "a otro nivel".