¡Qué noche la de este domingo en la NBA 2021-22! El duelo de Los Angeles Lakers y Detroit Pistons fue uno que iba muy normal hasta el final del tercer cuarto, cuando todo se fue por la borda por un gran enfrentamiento entre LeBron James e Isaiah Stewart.

La super estrella de la liga le dio un puñetazo al pívot de Pistons, el cual parece ser sin querer, pero mucha gente argumenta que fue malintencionada por parte del #6. De todas maneras, lo que siguió después fue un escándalo. Stewart quedó enojado, y a medida que el corte de su cabeza se hacía más grande, su ira contra James aumentaba.

Así decidió ir a buscarlo, sin embargo, sus compañeros y asistentes lo frenaron una y otra vez. En el medio de toda la enfrentamiento, varios jugadores de Lakers se pusieron firmes entre el Rey y Stewart para protegerlo. Russell Westbrook y DeAndre Jordan, los más destacados.

Aunque no fue expulsado como los dos protagonistas de la situación de la noche, Westbrook recibió una falta técnica por... bueno, no se sabe realmente por qué. Puede ser por pararse de manera agresiva, invitando a su rival a pelear. Pero lo cierto es que el base se enteró en la entrevista con los periodista post partido, y su reacción fue cómica.

Russell Westbrook al enterarse de la falta técnica

Un periodista le comentó de la técnica, entonces Russ dijo lo siguiente: "¿Yo tuve una tec (falta técnica)? Oh, wow. ¿Cuándo me dieron la tec? No sabía que tenía una tec (risas). Es interesante, pero ya sabes, eso es por ser Russell supongo. Cuando eres Russell Westbrook e intentas hacer algo... pero, lo que sea. No sé lo que hice, pero hay que dársela a alguien, ¿Por qué no a mí?", dijo el jugador, un poco enojado, un poco entre risas. Luego, le preguntaron si habló con LeBron, y él siguió con el tema de la infracción. "No, no hablé con él, todavía estoy intentando averiguar cómo carajos tuve une tec".