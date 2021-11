La temporada de la National Basketball Association (NBA) 2012-22 ya tiene suficientes kilómetros encima como para empezar a sacar algunas conclusiones, o al menos eso cree un periodista sobre Kevin Durant y su decisión de ir a Brooklyn Nets en 2019.

Ese verano, KD decidió unirse con Kyrie Irving y llevar sus talentos a New York, pero no a los Knicks, donde todos pensaban que irían, no. Se fueron a los Nets, el rival de la ciudad, y allí se terminaron uniendo con James Harden, que llegaría a mediados de la temporada pasada.

Hoy, Harden y Durant están solos porque Irving sigue con su decisión de no vacunarse, lo que llevó a la franquicia a decidir marginarlo hasta que se solucione este tema. Por eso, y por la dura derrota que sufrieron ante el ex equipo del alero, Golden State Warriors, Stephen A. Smith tiene algo en claro:

Kevin Durant eligió mal al irse a Brooklyn Nets

"Kevin Durant, estoy triste por vos hermano, estás solo, no tienes ayuda. Y sobre todo, tomaste la decisión equivocada al irte a los Nets y te vas a arrepentir. Tienes a James Harden que no es el que conocemos, no parece una superestrella", comenzó diciendo Smith en el programa de ESPN, First Take.

"KD, tomaste la decisión equivocada hermano, y aquí está la razón: Porque confiaste en Kyrie. Kyrie Irving te traicionó, así de simple. Te dejó varado", concluyó de manera enfática el periodista. Mientras tanto, el equipo de Steve Nash está 10-5 y terceros en la Conferencia Este.