Los Angeles Lakers completaron el juego número 15 de la temporada NBA 2021-22 con una nueva derrota y el gran problema del equipo de LeBron James y compañía se volvió a repetir. ¿Cuál es? Anthony Davis lo reveló.

Con LeBron ausente por 7 juegos consecutivos por lesión hasta el duelo contra Milwaukee Bucks de este miércoles 17 de noviembre, Davis era el encargado de asumir el liderazgo de los Lakers, pero en la derrota con Chicago Bulls falló. ¡Y de qué forma!

Anthony Davis tuvo una insólita expulsión en la derrota de Los Angeles Lakers con Chicago Bulls por 103 a 121 puntos que lo hizo perderse todo el último cuarto. Sin embargo, la predicción de ‘La Ceja’ se cumplió.

Hasta el juego contra los Bucks de Giannis Antetokounmpo y compañía, lo Lakers tiene el peor margen de puntos junto a Houston Rockets durante los terceros cuartos de los juegos con -5.9 unidades en general y -15 como visitantes. Davis lo predijo y volvió a pasar contra los Bulls, ya que perdieron en este periodo del juego por 12 puntos.

El nivel en el tercer cuarto de los juegos es el gran problema de Los Angeles Lakers

“Sin defensa, no puedo anotar. Ese no es este tercer periodo. Cada tercer cuarto que hemos jugado esta temporada salimos lentos, despreocupados ofensiva y defensivamente. Tenemos que conseguirlo juntos. ¿Por qué? No puedo decirte. Pero tenemos que hacer un mejor trabajo. Anotamos 12 puntos en el tercer cuarto. Anotaron 40 (juego vs Minnesota Timberwolves). Ese es el juego justo ahí. Tenemos que hacer un mejor trabajo saliendo en el tercero”, concluyó Anthony Davis sobre el gran problema de Los Angeles Lakers.