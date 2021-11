Los Angeles Lakers vivió mil y una emoción en la jornada NBA del domingo 21 de noviembre cuando enfrentaron a Detroit Pistons. El equipo californiano sufrió hasta el último segundo, pero se supo reponer de la expulsión de LeBron James. ¿Será el punto de inflexión en la temporada 2021-22?

Hasta el último cuarto los Lakers pudieron tomar ventaja y no hay dudas que la tensión que se vivió durante la batalla campal que casi estalla por el golpe de LeBron a Isaiah Stewart fue el revulsivo que necesitaron para llevarse la victoria por 121 a 116 sobre los Pistons.

Con un Anthony Davis descomunal en defensa y ataque, Los Angeles Lakers regresó a .500 con 9 victorias y el mismo número de derrotas. Mientras que LeBron se reportó con 10 puntos y 5 asistencias antes de ser expulsado, ‘La Ceja’ anotó 30 puntos y tomó 10 rebotes.

Una vez finalizó el juego Lakers vs. Pistons, el mundo de la NBA se moría de ganas por escuchar qué tenían para decir los jugadores sobre el golpe y la expulsión de LeBron. Anthony Davis, el primero que reveló si ‘El Rey’ tuvo intención de romperle la cara a Isaiah Stewart.

Anthony Davis revela si LeBron James golpeó con intención a Isaiah Stewart

“Todos en la liga saben que Bron no es un jugador sucio. Tan pronto como lo hizo, miró hacia atrás y se lo dijo: ‘Fue mi error. No traté de hacerlo’ (…) No fue a propósito. No íbamos a permitir que cargara contra nuestro hermano de esa manera. Solo queríamos obtener la victoria para LeBron y nuestro equipo”, afirmó Anthony Davis sobre la intención que tuvo James al golpear a Isaiah Stewart.