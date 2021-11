Cuando se piensa en el mejor ejemplo de un jugador con durabilidad, longevidad y consistencia en el mundo de la NBA, el modelo a seguir es el de LeBron James. La cara de la liga desde hace más de 15 años ha logrado todo lo que es posible, pero ahora enfrenta a un rival inevitable y que no puede vencer: El tiempo.

En las últimas dos temporadas con Los Angeles Lakers, James ha sufrido más lesiones y peores de las que ha tenido en el resto de su carrera. Eso puede estar afectando su tiempo en cancha y su agresividad. Y así también lo cree el recientemente retirado, JJ Redick.

El ex Dallas Mavericks y ahora analista para ESPN, opinó sobre este problema y que incluso alguien tan grande como James puede comenzar a mostrar debilidades. Redick fue un escolta conocido por ser un francotirador, y vio varias veces la dominancia del alero en primera persona a lo largo de su carrera.

JJ Redick piensa que LeBron James ya no es el mismo

"Para mí... Es la primera vez en mi vida, y he conocido a LeBron desde que tenía 15 años, donde James se siente como humano. Tuvo una lesión en la cintura hace un par de temporadas. La temporada pasada tuvo una en el tobillo y dijo 'no sé si volveré a estar al 100% después de esto' y ahora otra lesión para comenzar el año", dijo Redick en el programa First Take.

Ahora la gran pregunte que surge, sobre todo en los fanáticos de la franquicia angelina es: ¿Tendrá El Rey suficiente gasolina en el tanque como para ganar un anillo más antes de retirarse?