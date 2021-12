El final menos deseado parecer estar cada vez más cerca. Brooklyn Nets volvió a perder con un equipo que puede ser contendiente en los NBA Playoffs y frente a las derrotas con Chicago Bulls, Phoenix Suns y Golden State Warriors, la ausencia de Kyrie Irving empieza a sentirse mucho más. Kevin Durant recibió malas noticias.

Al inicio de la temporada NBA 2021-22, los Nets decidieron separar del equipo a Irving por no querer vacunarse contra el coronavirus a pesar que podía jugar algunos partidos. Desde la primera jornada empezó la incertidumbre, pero cada vez más está claro cuál será el desenlace de la novela de Kyrie.

El teléfono empezó a sonar en las instalaciones de Brooklyn Nets pidiendo las condiciones para un intercambio por Kyrie Irving y, al parecer, el equipo liderado por Durant está dispuesto a escuchar ofertas. Solo habría una solución para que la estrella pueda juegar en la temporada NBA 2021-22.

¡Y hay otra mala noticia! Bueno, por lo menos para Kevin Durant, quien no dudó en afirmar que los Nets extrañan a Irving. Brandon ‘Scoop B’ Robinson reveló el motivo por el cual Kyrie no quiere vacunarse y al darse a conocer se ve cada vez más lejos el regreso a Brooklyn y a la temporada NBA 2021-22.

Kyrie Irving no quiere vacunarse y Kevin Durant recibe la mala noticia

“Los más cercanos a Kyrie también han compartido que Irving sabe que todo lo que diga será magnificado y examinado y que no quiere ser visto como un anti-vacunas. No está adoptando esta postura para ser una voz para los que no tienen voz. Simplemente no confía en las vacunas disponibles. Irving tampoco quiere vacunarse debido a las malas experiencias con su salud debido a las lesiones de baloncesto a lo largo de los años”, reveló Brandon ‘Scoop B’ Robinson.