La gran figura de Chicago Bulls confesó que tenía todo arreglado para ser jugador de Los Angeles Lakers en la NBA 2021-22, pero no llegó por culpa de Russell Westbrook.

La estrella de Chicago Bulls que no firmó con Los Angeles Lakers por culpa de Russell Westbrook

Los Angeles Lakers enfrentaron a uno de los equipos revelación del inicio de la temporada 2021-22 y sin LeBron James por lesión poco hicieron para frenar la temible ofensiva de los Chicago Bulls que fue liderada por una estrella que estuvo a punto de ser jugador del equipo californiano.

DeMar DeRozan fue la gran figura de la victoria de Chicago Bulls por 121 a 103 puntos sobre Los Angeles Lakers con 38 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias y 15 de 23 tiros de campo acertados. El espectáculo en el Staples Center lo dio el cuatro veces All-Star de la NBA.

Lo irónico de la gran actuación de DeRozan es que hubiese podido ser como jugador de Lakers porque el mismo DeMar confesó que tuvo conversaciones con LeBron James y llegó a pensar que tenía todo arreglado para ser jugador del equipo de Los Angeles en la temporada NBA 2021-22.

Entonces, ¿por qué DeMar DeRozan no llegó a Los Angeles Lakers? Según informó Chris Haynes, de Yahoo Deportes, Aaron Goodwin, agente de alero, estaba negociando el intercambio entre San Antonio Spurs y el equipo californiano. Cuando todo parecía listo se enteraron que la franquicia liderada por LeBron negociaba en cautela por Russell Westbrook y en ese momento Chicago Bulls se volvió la prioridad para DeRozan.

DeMar DeRozan confiesa que tenía todo arreglado para ser jugador de los Lakers

“Sentí que ir a los Lakers era un trato hecho y que íbamos a resolverlo. Iba a volver a casa. El lado comercial de las cosas simplemente no funcionó. Un par de cosas no encajaban. No funcionó. Es solo parte del negocio, parte del juego. Mi siguiente opción fue definitivamente Chicago. Entonces, mirando hacia atrás, funcionó bien”, confesó DeMar DeRozan.