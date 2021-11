Golden State Warriors es el equipo sensación de la temporada 2021-22. ¡De eso no hay dudas! Hasta el juego que disputará este jueves 18 de noviembre contra Cleveland Cavaliers es el equipo con la mejor marca de la NBA: 12 victorias y 2 derrotas, pero esto no casualidad. Stephen Curry lo predijo.

Uno de los grandes ausentes de los Playoffs 2021 fueron los Warriors. ¿El Motivo? Curry y compañía cayeron en los dos juegos del vibrante Play-In contra Los Angeles Lakers y Memphis Grizzlies. Las derrotas dolieron, pero despertaron a un gigante dormido.

El ADN de Golden State Warriors que supo dominar la NBA con tres títulos (2015, 2017 y 2018) en cuatro años sigue intacto y el sorprendente inicio que tuvieron en la NBA 2021-22 apenas es una muestra de lo que puede hacer el equipo cuando regresen de sus lesiones Klay Thompson y James Wiseman.

La actualidad de los Warriors es el resultado del trabajo y la convicción del equipo. Apenas quedaron eliminados en el Play-In 2020-21, Stephen Curry, visionario como lo es las duelas, predijo que nadie en la temporada NBA 2021-22 se quería encontrar con ellos por el nivel que iban a tener. Hasta ahora, la predicción de Steph se cumple a la perfección.

Stephen Curry predice que Golden State Warriors sería el mejor equipo de la NBA

“Simplemente no salió como queríamos, no sé cuántas formas diferentes de decirlo, fue un año especial (2020-21) considerando todas las cosas. Y una nueva experiencia para mí, Draymond Green y Kevon Looney, intentamos aprovecharlo al máximo. Vuelve, reprime esto, todos dan los pasos correctos, aprovecha el verano y no van a querer vernos el año que viene”, predijo Stephen Curry sobre lo que está pasando con Golden State Warriors en la NBA 2021-22.