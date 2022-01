Las cosas en Brooklyn Nets están muy complicadas en el actual tramo de la temporada en National Basketball Association (NBA), ganando sólo uno de sus últimos cinco partidos, con Kevin Durant lesionado de su rodilla izquierda, con fuertes rumores de una salida de James Harden, y por si fuera poco, la particular situación de Kyrie Irving.

Conocida por todos es la decisión del base de no vacunarse contra el Coronavirus, que lo mantuvo fuera de escena por casi 11 semanas de competencia, pero que a raíz de los casos de COVID-19 y las lesiones, fue reintegrado al equipo, pudiendo sólo jugar los duelos como visitante.

Ante la baja clave de Durant, que estará fuera de las canchas entre cuatro y seis semanas, nuevamente fue consultado Irving por la opción de inmunizarse para así poder jugar los encuentros de local en el Barclays Center y ayudar a los Nets en este complicado momento.

¿Se vacunará Kyrie Irving tras lesión de Durant?



Sin embargo, y para decepción de sus seguidores, el Uncle Drew fue enfático en reiterar que "Kevin va a estar bien y vamos a tener que lidiar con eso como sus compañeros de equipo. Pero en términos de dónde estoy con mi vida fuera de esto, me mantengo arraigado en mi decisión. Y eso es justo lo que es".

"No va a ser influenciado solo por una cosa en esta vida de la NBA, que de alguna manera me llame la atención como algo más importante que lo que sucede en el mundo real. Simplemente no me está sucediendo", agregó Irving, quien recalcó que "estoy protegido por la organización, estoy protegido por mis compañeros de equipo, estoy protegido por todos los médicos con los que he hablado. Y estoy arraigado".