En poco más de dos semanas, el argentino Facundo Campazzo conocerá finalmente cuál será su futuro en la National Basketball Association (NBA), donde recordó una anécdota que vivió con el finalista Golden State Warriors, que involucra a Draymond Green y su máxima figura, Stephen Curry.

Aprovechando su estancia en su país natal, donde tomó un descanso de una semana y permanece entrenando de cara a sus próximos pasos, el base fue invitado al programa Paren La Mano, de la radio Vórterix, donde confesó que desde el cuadro de San Francisco le aplicaron el conocido trash talking.

Fue en uno de los partidos que Denver Nuggets enfrentó a los Warriors, en Chase Center, donde Campazzo tuvo la responsabilidad de marcar a Curry, quien a pesar de la marca asfixiante del argentino no paró de encestar, allí se le cruzó Draymond Green.

Campazzo y el "consejo" de Draymond Green por defender a Curry



"Aparece él (Draymond Green) y me dice como si fuera mi amigo, ‘te voy a dar un consejo, si seguís defendiendo así te va a meter 50 puntos’. Él (Curry), no decía nada, estaba súper concentrado en el partido. Tenía un compañero que se llama JaMychal Green y me decía: ‘seguí así Facu que lo estás defendiendo bien’. Entonces bueno, escucho a este. Pero te entran esas balas. Entras al partido en desventaja, porque sabes que te van a meter 30 puntos", reconoció Facu.

Consultado por la personalidad de Curry, Campazzo respondió que "él no es bocón. Él es más del show. Empieza con la seguidilla de los triples y se agranda. Quizás si tu le hablas, realmente le está afectando y te empieza a 'cagar' a goles (sic), ahí quizás te diga algo".