Se le agotó la paciencia. Desde que se hizo público su pedido a Brooklyn Nets de un traspaso para la próxima temporada de la National Basketball Association (NBA), las críticas de todo tipo le han caído al alero Kevin Durant, quien finalmente decidió enfrentarlas.

Aunque no es la primera vez que debe hacer frente a comentarios de distinto calibre, ya que así lo vivió en 2016, cuando dejó Oklahoma City Thunder y gracias a ello arribó a Golden State Warriors, donde conquistó dos títulos además de dos trofeos de MVP de Finales.

Fue allí que uno de los analistas más críticos con el alero, como el ex jugador NBA, Charles Barkley, miró en menos sus logros y aseguró en The Dan Patrick Show que "Kevin Durant sólo era un pasajero en el autobús de los Warriors, no el conductor". Aquí fue que KD explotó.

Durant se desahoga en su podcast contra sus críticos



En su regreso al podcast The ETCs, el jugador partió señalando que "pasajeros de autobús, conductores de autobús, ¿cómo? ¿qué significa eso? Entonces jugamos en equipo. Todos jugamos con grandes jugadores, pero siento que puedo sobresalir entre cualquiera. No tengo que minimizarme, así que no, nunca miré si estaba en el autobús, porque jugué muchos minutos y anoté muchos puntos".

Además, Durant agregó que "(Barkley) dice que no recibiré el respeto de las leyendas. ¿qué leyendas? ¿De qué grupo de leyendas estás hablando? ¿Quién? Porque cada vez que me encuentro con una leyenda, no obtengo nada más que amor; es solo un montón de mierda que se inventan. Pasajeros de autobús, conductores de autobús. Hermano, jugué muchos minutos, lancé muchos tiros, hice muchos tiros. ¿De qué estás hablando?".

"Me he sentido como si todos ustedes estuvieran odiando a Dios. ¿Qué he hecho yo para que quieras desacreditar todo lo que he hecho? He trabajado mucho para llegar hasta aquí, he estado en esto 15 o 16 años. Creen que soy un veterano de seis años en la liga por la forma en que la gente habla de mí", sentenció KD.