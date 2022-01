Ha regresado como los grandes. El escolta Klay Thompson está de vuelta en la National Basketball Association (NBA) y tras su reestreno en Golden State Warriors, ya está embarcado de vuelta con Stephen Curry y compañía, en busca de su nuevo gran objetivo.

Si bien no jugaba un partido de baloncesto hace dos años y medio, el oriundo de Los Angeles dejó su huella en la victoria ante Cleveland Cavaliers por 96-82, anotando 17 puntos (tres triples), tres rebotes, una asistencia y un bloqueo, en 20 minutos disputados.

En la previa al inicio de una gira que lo tendra a Warriors frente a difíciles desafíos, como Memphis Grizzlies, que viene con nueve triunfos consecutivos, y el líder de la Conferencia Este, Chicago Bulls, Thompson no duda a la hora de explicar cuál es la meta para su equipo: ganar la NBA.

El nuevo objetivo de Klay Thompson tras su regreso en Warriors



"Lo único que quiero es ganar de nuevo. Quiero el cuarto anillo, y es que el no poder competir durante estos últimos dos años, me da la sensación que tengo mucha energía acumulada y tengo que demostrarlo. No a nadie, a mí mismo, que sigo siendo uno de los mejores", señaló el Splash Brother.

Consultado sobre las virtudes que tienen los Warriors para pelear el título de NBA, Thompson afirmó que "tenemos un gran equipo: tenemos un MVP de las Finales (Andre Iguodala), un dos veces MVP (Curry), un Jugador Defensivo del Año (Draymond Green), somos campeones. Tenemos ese núcleo, tenemos gente joven, tenemos a esa gente que sabe lo que tiene que hacer".