Sin ni siquiera pronunciar una sola palabra en su contra, Michael Jordan recibió mil y un ataque de Scottie Pippen luego que parecían ser un dúo inseparable dentro y fuera de las canchas NBA. La relación entre los exjugadores de Chicago Bulls pasa por el peor momento.

Como una estrategia de mercadeo que le salió a la perfección, Pippen empezó criticar a Jordan antes del lanzamiento de su libro ‘Unguarded’ (Sin Defensa) y ahora Scottie está en boca de todos los portales deportivos. ¡No tuvo piedad con MJ!

Tal fue la magnitud de los ataques contra Michael Jordan que Scottie Pippen se animó a decir que ‘Air’ arruinó el baloncesto de la NBA. ¿Cómo? Gritaron los aficionados de MJ, quienes no dudaron en salir a defender a su ídolo con la respuesta perfecta a las críticas despiadadas

“Quizás es mi culpa. Quizás te hice creer que era fácil, cuando no lo era. Quizás te hice pensar que mi brillo comenzaba en la línea de tiros libres y no en el gimnasio. Quizás te hice pensar que cada tiro que tomaba, era un tiro ganador. Que mi juego estaba construido por flashes y no por juego”, afirmó Michael Jordan en un comercial para su marca ‘Air Jordan’

La respuesta perfecta de Michael Jordan a los ataques de Scottie Pippen

Como anillo al dedo llegó la respuesta perfecta de Michael Jordan a los ataques de Scottie Pippen y aunque hacen parte de un comercial, las palabras de MJ le responden a cada uno de los reproches de su excompañero de los Chicago Bulls.

“Quizás es mi culpa que no vieras que fallar me daba fuerza. Que mi dolor era mi motivación. Quizás te hice creer que el baloncesto era un solo un don divino y no algo por lo que trabajaba todos y cada uno de los días de mi vida. Tal vez destruí el juego o quizás solo están poniendo excusas”,sentenció Michael Jordan.