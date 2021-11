Michael Jordan ha recibido ataques de Scottie Pippen por ‘The Last Dance’, pero MJ siempre dejó en claro lo que pensó de su excompañero de Chicago Bulls en la NBA.

En la cancha se veían como un dúo que se entendía sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Así consiguieron seis títulos en la NBA con Chicago Bulls para que en el mundo del deporte solo se hablara de lo que hacían Michael Jordan y Scottie Pippen, pero todo cambió…

La serie documental de Michael Jordan, ‘The Last Dance’, fue la gota que colmó la paciencia de Pippen y en vísperas al lanzamiento del libro ‘Unguarded’ de Scottie, el exjugador de la NBA empezó una serie de ataques sin piedad contra MJ.

Scottie Pippen reveló el motivo por el cuál Jordan sacó ‘The Last Dance’ según el exalero, luego aclaró que no eran tan amigos como pensaban los aficionados y por último explicó por qué lo llamó egoísta. Faltaba conocer la otra versión de la historia.

Cuando parece que la relación entre Michael Jordan y Scottie Pippen está rota, unas declaraciones sobre lo que piensa MJ de su excompañero cayeron como anillo al dedo. En ‘The Last Dance’, ‘Air’ se rindió ante el ladero que lo llevó a la cima de la NBA. ¿Ahora pensará igual?

Lo que pensó Michael Jordan sobre Scottie Pippen antes que la relación estuviera rota

“Siempre que hablen Michael Jordan, deberían hablar Scottie Pippen. Me ayudó mucho en la forma en que enfoqué el juego, en la forma en que lo jugué. Todo el mundo dice, bueno, gané todos estos campeonatos, pero no gané sin Scottie Pippen y por eso lo considero mi mejor compañero de equipo de todos los tiempos. Nunca podría encontrar un tándem, otro sistema de apoyo, otro compañero en el juego del baloncesto como Scottie Pippen”, afirmó Michael Jordan en ‘The Last Dance’.