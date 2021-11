La relación entre Michael Jordan y Scottie Pippen no atraviesa el mejor momento. Es una realidad. Los excompañeros en Chicago Bulls parece que no se la llevan nada bien después de ganar seis títulos y poner al mundo de la NBA a sus pies, pero… No siempre el vínculo fue así.

Pippen atacó una y otra vez a Jordan en una estrategia de mercadeo para promocionar el libro ‘Unguarded’ (Sin Defensa). Scottie llegó a decir que Michael arruinó el baloncesto e incluso afirmó que LeBron James era el GOAT de la NBA por encima de MJ.

¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! Las bombas de Scottie Pippen no paraban de estallar en contra de Michael Jordan, pero llegó el momento de intentar la reconciliación y, con un profundo arrepentimiento, el exalero de la NBA aclaró que LeBron no era el GOAT de la liga.

¿Hay más? Claro que sí. Los aficionados de la NBA en vísperas de reconciliar a las leyendas vivientes de los Chicago Bulls recordaron unas declaraciones que Pippen hizo en 2018 con una explicación clara y contundente del por qué Michael Jordan nunca sería como LeBron James. MJ, ¿lo perdonas?

Scottie Pippen explica por qué Michael Jordan nunca será como LeBron James

“Ambos juegan en dos posiciones diferentes. Por la forma en que juega LeBron James, a Michael Jordan nunca se le pidió que jugara de esa manera porque le quité eso ... Yo era el facilitador. Michael Jordan era un anotador, él era un defensor. Jugó el juego tan completo como LeBron James lo hace cuando lo necesitaba, pero se le pidió que anotara la pelota y eso es en lo que era excelente”, concluyó Scottie Pippen.