Las confesiones de Scottie Pippen no dejan de revolucionar el mundo de la NBA y en esta ocasión quisieron ponerlo contra la pared para que escogiera al ganador de un juego que pocos aficionados de la liga no hubiesen querido ver: Chicago Bulls de Michael Jordan vs. Los Angeles Lakers de Kobe Bryant y Shaquille O’Neal.

En medio de la atención a medios que Pippen tuvo en los últimos días por el estreno del libro ‘Unguarded’ (Sin Defensa), Scotttie se animó a revelar el equipo de los Lakers que fue más temible que los Golden State Warriors de Kevin Durant y Stephen Curry.

Con grandes equipos en el debate era imposible que no le preguntaran a Scottie Pippen que pasaría si los famosos Chicago Bulls de Michael Jordan y compañía se enfrentaran a los Lakers de Kobe Bryant y Shaquille O’Neal que ganaron tres títulos de manera consecutiva: (2000, 2001 y 2002).

A pesar que Pippen no dudó en rendirse al nivel, química y juego en equipo que los Lakers consiguieron con uno de los dúos más temibles en la historia de la NBA, Kobe y Shaq, Scottie no dudó en elegir un claro y fácil ganador entre aquel equipo de Los Angeles y los famosos Chicago Bulls de Jordan y compañía.

Pippen responde si Lakers de Kobe y Shaq vencerían a los Bulls de Jordan

“Tendría que decirle esto a Shaq: Los Bull ganarían ese juego’. Los Bulls lo ganarían fácil”, dijo Scottie Pippen frente a la pregunta de cuál equipo sería el ganador en un juego entre Los Angeles Lakers de Kobe Bryant y Shaquille O’Neal y los Chicago Bulls de Michael Jordan.