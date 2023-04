No es la primera vez y, aparentemente, no será la última. Draymond Green volvió a ser castigado por parte de la NBA y no podrá jugar el Juego 3 entre Golden State Warriors y Sacramento Kings por la primera ronda de los Playoffs 2023. Steve Kerr habló sobre la nueva polémica de la estrella de los Dubs y fue categórico: ¡Ni Stephen Curry lo puede parar!

Green no estará en el partido del próximo jueves 20 de abril que inicia a las 22:00 ET por pisarle el pecho a Domantas Sabonis y por el historial de las conductas antideportivas que ha tenido en los once años que lleva en la NBA. El entrenador de los Warriors es más que consciente de esto.

Los números hablan por sí solos. Más allá de lo clave e importante que ha sido en la consecución de cuatro títulos, Draymond Green lleva 164 faltas técnicas, 17 expulsiones y cuatro suspensiones para pagar más de un millón de dólares en multas. Stephen Curry lo defendió, pero Steve Kerr dejó en claro que no lo pueden detener.

“No sé qué se supone que debes hacer en esa situación. Él (Sabonis) pudo acabar el resto del partido. Es un tipo duro y sé que va a estar bien. Después de eso faltaban como cinco o cuatro minutos y seguimos respondiendo. Amamos tener a Draymond ahí para terminar el juego por lo que hace por nosotros, pero no creo que fuera más de lo que dijeron (los árbitros) y espero que ganemos el Juego 3”, dijo Curry sobre Green en la conferencia de prensa del 17 de abril de 2023.

El entrenador Warriors habló sobre Green tras la suspensión de la NBA

Steve Kerr atendió a los medios de comunicación el 19 de abril y cuando le preguntaron sobre qué pensaba de la influencia del historial de conductas antideportivas en la suspensión de Draymond Green, el entrenador contestó que “ha cruzado la línea a lo largo de los años y eso es parte de eso. Iremos a batear por Draymond y batallaremos con él todos los días de la semana”. Además, el DT también confesó que ni el mismo Stephen Curry puede parar a una de las estrellas de Golden State Warriors cuando se le sale la cadena.