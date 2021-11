"Dr. J" es el apodo que se ganó el exjugador Julius Erving luego de haber triunfado en la NBA de 1970 y parte de 1980. Fue un alero que cambió varias cosas en la liga, y compartió entrenamientos con un jugador que, para él, fue el más habilidoso de la historia.

Erving tuvo éxito en la NBA, pero su fama la consiguió primero en ABA, la liga que competía con la otra antes de que se fusionaran. Es conocido por ser el primero en hacer vistosas las volcadas, y por esa razón, entre otras, es uno de los referentes tanto de Michael Jordan como de LeBron James.

En su autobiografía, la leyenda de 71 años compartió y habló del respeto que tiene sobre otro histórico del baloncesto, el difunto Pistol Pete Maravich, quien todavía es el anotador más prolífico en la historia de la NCAA. En el libro, recuerda los uno contra uno que jugaban un verano cuando compartieron plantel en Atlanta Hawks (aunque Dr. J jamás debutó en la franquicia) y, con la experiencia en primera persona, nunca pudo cambiar de opinión: la habilidad de Pistol, es una que nunca volvió a ver.

Julius Erving sobre Pete Maravich

"Jugar uno contra uno con Pete es una experiencia. Tiene el rango un rango de tiro que nunca había visto antes. Puede lanzar consistentemente de media cancha, pero si me acerco a defenderlo, entonces me amagaría con el drible y haría una bandeja o volcada. Pete tenía buenas volcadas, aunque no sea conocido por eso. Una de las cosas que lo hacía grande es su tiempo en el aire, nadie habla de eso. Podía despegarse del suelo y mantenerse allí flotando para amagar para un lado y pasar para el otro", dijo Erving.

"Pete podía ir a cualquier lado con su drible y yo no lo podía frenar. Sin embargo él no me podía frenar a mí tampoco. Jugamos todos los días luego de las prácticas. Pete Maravich es el jugador más habilidoso que he visto", terminó. Maravich, aunque haya pocos videos, fue conocido por su destreza ofensiva, sus pases de lujo, su gran tiro y capacidad anotadora.