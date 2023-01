Con un Kyrie Irving en modo MVP durante los últimos tres juegos, anotó 116 puntos, Brooklyn Nets le ganó a Golden State Warriors por 120 a 116 unidades en la jornada NBA del 22 de enero de 2023. La épica remontada de 17 puntos tuvo una nota de color al final del encuentro con un regalo para Stephen Curry.

Desde que Kevin Durant dejó a los Warriors tras las Finales 2019 no pudo regresar al estadio Chase Center con público para recibir una esperada ovación. En la temporada 2019-20 se estaba recuperando de la rotura del tendón de Aquiles derecho, en la campaña 2020-21 sí jugó contra Curry y Golden State, pero no había aficionados por la pandemia del coronavirus; mientras que en los dos duelos de la NBA 2022-23 estuvo lesionado.

Durant no dijo presente en la victoria de Brooklyn Nets contra Golden State Warriors del 22 de enero de 2023, así que KD no fue quien le regaló su camiseta a Stephen Curry. ¿Siguiente candidato? Kyrie Irving. El base registró 38 puntos contra los Dubs y cuando finalizó el encuentro tuvo un emotivo encuentro con ‘El Chef’.

“Les dije que me estaba presionando mucho para ser la primera opción o la segunda opción o la principal. Este es solo un mensaje para todos en casa: primera opción, la segunda opción, la tercera opción. No me importa una mierda. No importa quién tiene el balón en sus manos, siempre y cuando sean agresivos, y es el mejor tiro para nuestro equipo”, declaró Irving en conferencia de prensa tras la victoria contra Warriors y Curry.

El jugador de Nets que le regaló la camiseta a Curry tras derrota de Warriors en la NBA

A pesar que el abrazo entre Stephen Curry y Kyrie Irving llegó a más de 170.000 reproducciones en Twitter, el base tampoco le regaló la camiseta al ‘Chef’. ¿Y entonces quién fue? Se trató del hermano de la estrella de Golden State Warriors. Seth Curry se quitó su jersey (camiseta) y luego de anotar 12 puntos se la regaló a Steph para conservar la tradición de cambiar camisetas cada vez que juegan en contra en la NBA.