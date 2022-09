Una puerta más que se le cerraría a Los Angeles Lakers. La novela de la continuidad de Russell Westbrook vuelve a tener un capítulo nuevo en la NBA y, en esta ocasión, el desenlace podría ser una segunda temporada como compañero de LeBron James en el equipo californiano.

Westbrook fue silbado por la afición de los Lakers y hasta la familia del base recibió deseos de muerte. El nivel de Russell en la primera temporada con los Lakers lo tuvo con la tercera peor temporada anotadora desde que llegó a la NBA en 2008 al promediar por juego 18.5 puntos.

En vísperas a la temporada NBA 2022-23, Russell Westbrook decidió hacer uso de la opción jugador que le quedaba en su contrato para jugar con Los Angeles Lakers por una campaña más a cambio de $47 millones de dólares. Por este salario tan alto, los equipos no quieren recibir a Russ en un intercambio. ¿Otra solución?

La NBA tiene una opción llamada ‘buyout’ (compra) para que equipo y jugador lleguen a un acuerdo en vísperas a rescindir un contrato vigente. El basquetbolista resigna cierta cantidad del dinero restante de su vínculo actual para convertirse en agente libre y cambiar de franquicia. Una propuesta que se veía viable para que los Lakers se la hicieran a Westbrook, pero…

¿Ni LeBron lo convence? La propuesta de Lakers que no aceptaría Westbrook en la NBA

“Russell Westbrook no es un tipo de ‘buyout’. Tienes que aceptar un acuerdo ‘buyout’ y no es así como está conectado. Este es un tipo que está muy orgulloso, y si aceptas un ‘buyout’ una vez en tu carrera, te ven diferente. durante el resto de tu carrera. Russ es Russ por su arrogancia y la forma en que sangra con ella, la forma en que juega con ella. No puedes retirarte de eso (…) Si acepta eso, entonces ya no es Russell Westbrook”, afirmó Ramona Shelburne, de ESPN.