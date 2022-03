El nivel de Los Angeles Lakers en la temporada NBA 2021-22 es tan irregular que desde el 2 de enero de 2022 no logran dos victorias consecutivas. Una nueva caída llegó contra Philadelphia 76ers y, cuando parecía que nadie creía en LeBron James y compañía, Shaquille O’Neal salió al rescate.

Uno de los exjugadores que más conoce la idiosincrasia de los Lakers es O’Neal, quien jugó por ocho temporadas en el equipo de Los Angeles, ganó tres títulos y obtuvo el mismo número de premios MVP en Finales. Así que si Shaquille habla de la franquicia californiana hay que parar lo que se está haciendo y prestar atención.

En el ‘The Big (Grande) Podcast’, Shaquille O’Neal empezó una intervención más que racional sobre la situación de Los Angeles Lakers en la NBA 2021-22. El expívot está decepcionado del equipo de sus amores porque con tres miembros que irán al Salón de la Fama, LeBron James, Anthony Davis y Russell Westbrook, el equipo no debería estar peleando por mantenerse en las posiciones del Play-In.

Con la lesión de Anthony Davis, no juega desde el 16 de febrero, O’Neal duda tanto de LeBron y compañía que no cree que lleguen a jugar el Play-In. Sin embargo, Shaquille no pierde la fe y se animó hacer un pronóstico que ni el mismísimo James lo puede creer.

O’Neal dijo que si Lakers clasifica a Playoffs vence al mejor equipo de la NBA

Si Los Angeles Lakers logran el milagro deportivo de clasificar a los Playoffs 2022 desde la octava posición se enfrentarían al equipo con la mejor marca de la temporada 2021-22: Phoenix Suns. ¿Y cuál sería el resultado? “Si llegan al octavo lugar, le ganarán a Phoenix”, sentenció Shaquille O’Neal sobre el futuro de LeBron James y compañía.