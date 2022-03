¿Quién será el próximo Michael Jordan? Esa es una pregunta que para muchos fanáticos de la National Basketball Association (NBA) jamás tendrá respuesta, para otros fue Kobe Bryant o LeBron James, y para el resto todavía no ha llegado ese heredero.

Sin embargo, el base Patrick Beverley cree mucho en uno de sus compañeros de Minnesota Timberwolves, al punto de decir que tiene la posibilidad de ser como el mítico escolta de los Chicago Bulls, que es considerado por muchos el GOAT de la NBA.

El experto en defensa pasó por el podcast The Old Man and the Three del exjugador JJ Redick, donde habló de Karl-Anthony Towns, quien convirtió 60 puntos este lunes, y también del talentoso escolta que compara con Jordan, Anthony Edwards.

Anthony Edwards, el próximo MJ según Beverley

"Sé que me mirarán como si estuviera loco y voy a poner mucha presión en el chico. Pero le dije, 'Hombre, tienes una oportunidad. Una oportunidad de ser Michael Jordan. De verdad la tienes", dijo Beverley sobre el jugador de segundo año que fue el pick 1 del Draft de 2020.

"Es talentoso y no ves eso en muchas personas. Así que para mí estar cerca de él y ayudarlo en el proceso de la NBA, qué hacer día a día, cómo cuidar tu cuerpo. Todo pasa por una razón, todo. Te estoy diciendo, va a ser un fenómeno", expresó el jugador de Minnesota.