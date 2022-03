LeBron James se convirtió en el segundo máximo anotador de la historia y recibió una ovación de los hinchas rivales que Michael Jordan no recibió en la NBA.

En medio de la dura temporada que Los Angeles Lakers vive en la NBA 2021-22 hubo un momento de paz y ovación. LeBron James sigue luchando por entrar a Playoffs y durante una derrota más del equipo californiano se dio el honor y privilegio de convertirse en el segundo máximo anotador de la historia.

Los Lakers querían lograr una segunda victoria consecutiva tras un triunfo en tiempo extra contra Toronto Raptors, pero Washington Wizards fue superior, los venció 127 a 119 puntos y hasta se dio el lujo que sus aficionados ovacionaran a LeBron James en un hecho que no sucedió con Michael Jordan.

Jordan jugó por 15 temporadas en la NBA y con actuaciones memorables hizo que los aficionados rivales lo aplaudieran hasta en el mismísimo estadio Madison Square Garden. Sin embargo, a la hora de recibir la ovación que tuvo LeBron no pudo ser distinguido por ese motivo, ya que en la lista de máximos anotadores de la historia quedó en el quinto lugar con 32.292 puntos.

LeBron James registró 38 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias y una gran ovación en la derrota como visitantes de Los Angeles Lakers contra Washington Wizards. ‘El Rey’ le dio un valor agregado a la noche al superar las 36.928 unidades de Karl Malone y convertirse en el segundo máximo anotador en la historia de la NBA.

Ni a Jordan se lo hicieron: La ovación de los hinchas rivales a LeBron James

¡Todos de pie para aplaudir al ‘Rey’! Transcurría el segundo cuarto del juego Los Angeles Lakers vs. Washington Wizards cuando la acción en el estadio Capital One Arena se detuvo por unos segundos para que los hinchas rivales y del equipo californiano ovacionaran a LeBron James por el nuevo registro que logró en la NBA y que Michael Jordan no pudo lograr.