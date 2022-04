Es definitivo, se ha terminado la temporada 2021-2022 de la National Basketball Association (NBA) para los Denver Nuggets, tras caer ante Golden State Warriors, y si tuvieron opciones de seguir con vida en los Playoffs, se debió a la labor de su máxima figura, el serbio Nikola Jokic.

Luego de la caída en San Francisco, el pivot se refirió a cuáles serán sus próximos pasos, tomando en cuenta que entrará en su último año de contrato con la franquicia, con un salario (según Spotrac) de $33.6 millones de dólares, y dejó en claro que su intención es quedarse en Colorado.

"Me gustaría, por supuesto; pero no es algo que esté decidiendo. Creo que si la oferta está sobre la mesa, por supuesto que la aceptaré porque me gusta mucho la organización, me gusta mucho la gente que trabaja aquí. Tengo una muy buena relación con todos, desde el propietario hasta el administrador del equipo", aseguró Jokic en conferencia de prensa.

Los números que llevarán a Jokic a firmar contrato máximo con Nuggets



Pero como si fuera necesario explicar porqué es que el europeo se merece, por lejos, firmar ese convenio supermáximo, desde su premio al Jugador Más Valioso en 2021, hasta su récord histórico superando a Wilt Chamberlain, lo realizado en esta Postemporada agrega más motivos.

Según detalló el sitio estadístico Statmuse, Jokic registró durante los cinco juegos de NBA Playoffs 2022 ante Warriors un promedio de 31 puntos, 13.2 rebotes, 5.8 asistencias y 1.6 robos, con una efectividad en tiros de campo del 57.5 por ciento. Una auténtica locura.