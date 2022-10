El intercambio por Anthony Davis fue clave para Los Angeles Lakers, y aunque LeBron James tuvo mucho que ver, no fue quien terminó por dar el visto bueno para que se efectúe el acuerdo.

No Fue LeBron James: Se reveló quién causó la llegada de Anthony Davis a Los Angeles Lakers

Los Angeles Lakers ganó su último campeonato de la National Basketball Association (NBA) en la temporada 2019-20, durante la Burbuja de Orlando que se realizó en la pandemia para jugar los Playoffs. Sus figuras fueron LeBron James y el recientemente llegado, Anthony Davis.

A lo largo de la postemporada y en las Finales de la NBA ante Miami Heat, AD se hizo cargo del equipo junto a James y aunque el MVP de la serie se lo llevó El Rey, hoy es Davis tal vez la pieza clave. Su edad lo obliga a ser el líder de los Lakers.

La estrella fue adquirida en 2019 luego del primer año de LeBron en la franquicia. Los New Orleans Pelicans entregaron a la figura en un intercambio en donde recibieron a Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart y De’Andre Hunter, además de múltiples selecciones de primera ronda de Draft.

Es sabido el poder que James tiene sobre los equipos en los que se encuentra. Aunque el nacido en Akron, Ohio, tuvo mucho que ver en la llegada de su fiel amigo, no fue él quien tuvo la última palabra, como tal vez ha pasado en otras ocasiones.

La decisión de conseguir a Anthony Davis

La decisión final fue de la propietaria Jeanie Buss, que lo reveló en el documental de Hulu, Legacy: The True Story of the Los Angeles Lakers. “Fue el momento de la verdad. Para conseguir un gran talento como Anthony Davis, tienes que renunciar a un gran talento, y en última instancia, fue mi decisión apretar el botón”, confesó.