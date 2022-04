A pesar de su admiración por Michael Jordan, Stephen Curry no eligió a Chicago Bulls como el mejor equipo en la historia de la NBA.

No eligió a los Bulls de Jordan: Stephen Curry reveló cuál es el mejor equipo en la historia de NBA

Si se pensaba que Draymond Green era picante, atrevido y sin muchos límites en la cancha, fuera de las duelas no deja a un lado sus características. Como anfitrión del podcast ‘El Show de Draymond Green’, la estrella de Golden State Warriors puso en aprietos a un nuevo invitado como lo fue nadie más y nadie menos que Stephen Curry.

La conversación entre Curry y Green revolucionó el mundo de la NBA porque Stephen hasta se animó a decir en cuál equipo de fantasía jugaría con LeBron James. Cuando las estrellas de los Warriors pasaron analizar los mejores equipos de los que hicieron parte en los Warriors, llegó la cita con la historia.

Draymond Green le preguntó a Stephen Curry si cambiaría los dos títulos que ganaron con Golden State Warriors en 2017 y 2018 por completar la temporada perfecta que tuvieron en la campaña 2015-16. Y como aquellas Finales las perdieron contra LeBron James y Cleveland Cavaliers, ‘El Chef’ dudó un poco, pero al final de cuentas dio una respuesta que dejó contento hasta Kevin Durant.

Con un duro contendiente como lo fue Chicago Bulls de Michael Jordan en la temporada 1995-96, fueron campeones tras ganar las Finales 4-2 y tener marca de 72 triunfos y 10 caídas en campaña regular, Green prefirió elegir a un equipo campeón de Warriors como el mejor en la historia de la NBA. ¡Stephen Curry coincidió!

Draymond Green afirmó que el equipo de Golden State Warriors que tiene la mejor marca de todos los tiempos, 73 victorias y 9 derrotas, era “sin duda el mejor equipo de la historia” hasta que aparecieron los Dubs de 2017. “Creo que ese equipo se convirtió en el mejor equipo de la historia. Fuimos el mejor equipo de la historia, no me importa lo que nadie dijo. No puedo ver a nadie derrotando a ese equipo de 2017”, afirmó el alero de la NBA.

Cuando Stephen Curry escuchó que Draymond Green dijo que Golden State Warriros de la temporada 2016-17, ganaron 67 juegos y en las Finales derrotaron 4-1 a LeBron James y Cleveland Cavaliers, es el mejor equipo en la historia de la NBA estuvo de acuerdo: “Dicen en el campo de la medicina que estoy de acuerdo”.