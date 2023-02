No es LeBron: Zlatan Ibrahimovic se inspira en figura NBA para asegurar que jugará 'varios años más'

Sea en el AC Milan o no, Zlatan Ibrahimovic planea mantenerse activo como jugador profesional, no solo por una temporada sino por varias más. Así lo aseguró recientemente por medio de una entrevista.

Con 41 años, figura como uno de los jugadores más longevos dentro de las mejores ligas de Europa, específicamente en la Serie A. Recientemente, ha regresado de una lesión para demostrar que desea seguir jugando por más tiempo.

Para ello, ha utilizado como referencia a una gran figura de la NBA, la cual muchos podrían pensar que se trata de LeBron James debido a su longevidad sobre los tabloncillos estadounidenses, pero no es así.

Estrella NBA inspira a Zlatan

El sueco le dijo a Mediaset: "Me siento como (Nikola) Jokić en la NBA. Si me siento como me siento hoy, seguiré jugando unos años más, ¡no solo el año que viene!”, reveló Fabrizio Romano en su cuenta de Twitter.

Claramente, Zlatan tiene hambre de seguir en cancha, y mientras su cuerpo esté bien, seguirá Allí. Cabe destacar que fue clave en el ascenso del AC Milan hacia un nuevo Scudetto durante la campaña pasada, título que se había hecho esquivo gracias a la hegemonía de la Juventus.