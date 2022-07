Luka Doncic es hoy una de las grandes figuras de la NBA. Para ganar hay que involucrarse y ayudar a mejorar al equipo, pero parece que el esloveno no lo ha estado haciendo con Dallas Mavericks.

Hoy en día, Luka Doncic ya se asentó como una de las mejores superestrellas de toda la National Basketball Association (NBA). Su labor con Dallas Mavericks ha sido sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta que ha mejorado temporada tras temporada.

Fue seleccionado con el tercer pick del Draft de la NBA de 2018 por Atlanta Hawks, pero rápidamente pasó a Dallas en el intercambio que envió a la quinta selección de los Mavs, Trae Young, a la franquicia que había elegido al esloveno dos puestos antes.

Ahora, siendo una figura muy destacada y con su equipo llegando a Playoffs tres veces consecutivas, es hora de buscar otra estrella para emparejarla con Luka y así poder competir con las otras potencias de la Conferencia Oeste, como Golden State Warriors.

Aunque no hubo muchos rumores sobre Dallas, ahora que su segunda opción, Jalen Brunson, se fue a New York Knicks, el hueco para buscar otro jugador que los eleve está más abierto que nunca. Sin embargo, de acuerdo a Tim MacMahon, no hay que esperar mucha ayuda de Doncic.

Luka Doncic sin interés en reclutar

"Buscan su opinión, pero él no está muy involucrado en las decisiones de personal. No ha mostrado interés en estar muy involucrado. Pasa gran parte de su temporada baja en Europa. No es un tipo que haya mostrado el deseo de ser un reclutador", dijo a través de ESPN.